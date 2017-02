Die Coupé-Version des Mercedes 124 (so hieß die E-Klasse früher) kam im März 1987 auf den Markt und ist dank seiner Zuverlässigkeit auch heute noch alltagstauglich. Je nach Austattung und Zustand muss man an die 10.000 Euro für ein Modell zahlen. (Foto: Daimler)

Die Coupé-Version des Mercedes 124 (so hieß die E-Klasse früher) kam im März 1987 auf den Markt und ist dank seiner Zuverlässigkeit auch heute noch alltagstauglich. Je nach Austattung und Zustand muss man an die 10.000 Euro für ein Modell zahlen.

Leider reicht nicht einfach nur das "Geburtsdatum", also die Erstzulassung als Nachweis, um seinen alten Wagen als Oldtimer registrieren zu lassen. Ohne Bürokratie geht in Österreich ja bekanntlich gar nichts.Zunächst einmal müssen Modelle, die älter als 30 Jahre sind, von den Behörden in die offizielle Liste der historischen Fahrzeuge aufgenommen werden (gibt es bei Eurotax und Autopreisspiegel). Laut Gesetz kommen dort nur "erhaltungswürdige" Autos hin, doch in der Realität trifft das auf den Großteil aller Vehikel zu.Danach muss man zur Landesprüfstelle und noch einige Dinge beachten, über die der ÖAMTC hier Aufschluss gibt. Wer jetzt eines der Fahrzeuge in der Fotoshow oben besitzt, der sollte sich mit dem Aufwand vertraut machen - oder vielleicht noch schnell am Gebrauchtwagenmarkt zuschlagen, bevor die Preise für diese Autos wegen ihres neuen Oldtimer-Status anziehen.