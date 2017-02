Mehr Luxus für den Offroad-Porsche Porsche Cayenne Platinum Edition

Porsche 928 S Langstrecken-GT und Winterauto in einem?

Zwei Behindertenplätze blockiert Porsche-Parker gewinnt Preis als größter Egoist

Rekordpreise bei Auktionen Die 20 wertvollsten Autos 2016

Der Wagen ist somit der teuerste Vorserien-911er aller Zeiten, aber er hat ja nur einen einzigen Konkurrenten. Dabei handelt es sich aber um die "normale" Version mit geschlossenem Dach, von der einst 13 Prototypen gebaut worden sind.Das 901er-Cabrio war ursprünglich ein Coupé, wurde dann aber bei Karmann zum Cabrio umgebaut. Unter der Haube steckt der übliche 2-Liter-Boxermotor mit 130 PS. Die technischen Daten bei diesem Stück Automobilgeschichte sind aber ohnehin zweitrangig.Ursprünglich hätte der heute legendäre und immer noch gebaute 911er ja 901 heißen sollen und wurde auch als solcher vorgestellt. Doch dann realisierte Porsche, dass Peugeot das Markenrecht auf Automobilbezeichnungen aus 3 Ziffern mit einer 0 in der Mitte hat (208, 405 etc.). Also schoben die Zuffenhausener beim Namen ihres Sportwagens einfach eine 1 ein.