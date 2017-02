Parallelparken für Dummies Sensation: Mit diesen Reifen parkt jedes Auto seitlich ein!

Bis jetzt musste das Konzept des fliegenden Autos stets wegen zwei Dingen beerdigt werden: Der technischen Machbarkeit und der Luftfahrtgesetze. Die niederländische Firma PAL-V ist jetzt aber nach jahrelangen Tests so weit, dass sie mit ihrem Liberty in Serie gehen kann.Tatsächlich sieht das Gefährt weniger wie ein fliegendes Auto mit Tragflächen aus, sondern wie ein Gyrokopter der auch auf der Straße fahren kann. "2017 werden wir die ersten Vorserienmodelle bauen. Ende 2018 werden wir dann die ersten Kundenbestellungen erfüllen können", erklärt CEO Robert Dingemanse.Je nach Ausführung soll ein Modell 299.000 Euro oder 499.000 Euro ohne Steuern und ab Werk kosten, auch wenn noch nicht alle technischen Spezifikationen wie Hubraum, Geschwindikeit etc. kommuniziert werden. Der notwendige Pilotenschein ist darin inkludiert, derzeit ist aber bloß eine Anzahlung zu leisten."Nach vielen Jahren harter Arbeit, haben wir es geschafft, ein fliegendes Auto aus der Taufe zu heben, welches weltweit nicht nur die Sicherheitsbestimmungen sondern auch bestehende Gesetze und Regularien in der Luft wie auch auf der Strasse erfüllt", sagt Dingemanse.