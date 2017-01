Nächster Skandal nach VW? USA werfen Fiat-Chrysler Abgasmanipulation vor

Während in den USA Volkswagen manipulierte Autos um mehrere Milliarden zurückkauft , weigern sich die Wolfsburger dies bei den europäischen Kunden zu tun, da hier die Gesetze weniger streng sind. VW-Besitzer die bisher geklagt hatten konnten nur gegen Händler vorgehen, denn VW führte aus rechtlicher Sicht an, dass die Lenker den Kaufvertrag mit dem Händler und nicht mit Volkswagen selber abgeschlossen hätten.Doch das könnte sich jetzt ändern und den Weg frei für Hunderttausende getäuschte Kunden machen: Die Richter im deutschen Hildesheim gaben einem Kläger recht, der von VW den Neupreis von 26.499 Euro für seinen Skoda Yeti 2.0 TDI ersetzt haben wollte."Das Vorgehen von VW ist eine gesetzeswidrige Manipulation der Motorsteuerung", heißt es in der Urteilsbegründung. Der Einsatz der Schummelsoftware sei "vorsätzlich" geschehen. "Das ist eine Verbrauchertäuschung, genauso wie die Beimischung von Glykol in Wein oder Pferdefleisch in Lasagne", sagte Richter Wolfhard Klöhn zur Bild-Zeitung. Oder anders gesagt: Es handelt sich um Betrug.Volkswagen hat jetzt vier Wochen Zeit, Berufung einzulegen: "Wir werden uns erst mal die Urteilsbegründung genau ansehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es tun", erklärte ein Sprecher. Das Urteil sei "rechtlich verfehlt" und man erwartet, dass es in der Berufungsinstanz korrigiert wird. Wenn nicht, dann wird es für VW richtig teuer.