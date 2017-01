Ford hat jetzt schon den Mustang 2018 präsentiert, der optisch und technisch deutlich verfeinert wurde.Zu erkennen ist der neue Modelljahrgang vor allem an der neuen Frontpartie, die jetzt auch mit LED-Scheinwerfern glänzen kann.Auch im Innenraum gibt es einige Änderungen, so kommt eine digitale Armatureneinheit mit 12“ zum Einsatz, die der Fahrer individuell konfigurieren kann.Zudem bekommt der Mustang die neueste Generation von Ford SYNC und FordPass spendiert. Technisch tut sich ebenfalls einiges.Für mehr Fahrspaß sorgt auf Wunsch das MagneRide-Fahrwerk und der Mustang bekommt für beide Mototen auf Wunsch eine 10-Gang-Automatik.Zu uns wird der frisch geliftete Mustang wohl erst 2018 kommen, in Amerika startet er schon 2017.Stefan Gruber, autoguru.at