In den 1960er-Jahren hat Ferrari mit dem 275 GTB einen noch heute legendären Sportwagen auf die Räder gestellt.Mit dem SP 275 rw competizione möchte die Sportwagenschmiede jetzt an den berühmten Vorgänger erinnern.Als Basis dient der F12 berlinetta, das Design ist aber von den Proportionen an den 275 GTB angepasst worden.Im Vergleich zum F12 berlinetta kann das Einzelstück auch mit mehr Leistung aufwarten, so wurde der V12-Benzinmotor vom limitierten F12 tdf verbaut.Zudem erkennt man den SP 275 rw competizione an eigens für das Auto gestalteten 20“ Leichtmetallfelgen.Stefan Gruber, autoguru.at