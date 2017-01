Erstmals mit 10-Gang-Automatik Facelift für den Ford Mustang

Die europäischen Crashtests von Euro NCAP gelten als die strengsten der Welt. Wer hier versagt, braucht sein Auto gar nicht erst auf den Markt bringen, denn potentielle Käufer wollen bei einem Parkschaden nicht um ihr Leben bangen müssen. Bestes Beispiel: Chinesischen Autobauer, die vor Jahren den Markeintritt nach Europa wegen ihrer Klapperkisten aufgeben mussten. Sie alle erhielten 0 Sterne und vernichtende Urteile.Überraschenderweise hat es jetzt Ford getroffen - zwar nicht so extrem, aber schlimm genug. Euro NCAP äußerte "Bedenken beim Aufprallschutz für Erwachsene und Kinder" und "beschrieb einen besorgniserregenden Mangel an Sicherheitsausrüstung die auf dem europäischen Markt allgemein erhältlich ist".Die Tester listen eine weitere Reihe von Mängel auf: Airbags, die sich nicht stark genug aufblasen. Sicherheitsgurte auf dem Rücksitz, die sich von Vornherein nicht stark genug spannen und nicht genug Gewicht aushalten - ein Passagier würde bei einem Unfall so einfach unter dem Gurt durchrutschen. Beim Seitenaufprall schlägt ein Teil der Verschalung gegen den Kopf eines Kindes, wenn der Seitenairbag aufgeht.Dann wird noch eins drauf gelegt: "Die Ergebnisse zeigen die amerikanische 'DNA' des Mustangs, der designt wurde, um in den weniger strengen US-Konsumententests gut abzuschneiden." Bei der Version für Europa gäbe es nur kleinere Verbesserungen, um die europäischen Richtlinien zum Fußgängerschutz zu erfüllen. Ein Kollisionswarnsystem wurde überhaupt ausgebaut.Zum Vergleich: NCAP testete zeitgleich den Volvo S90 und den Volvo V90, die - wie man es von den Schweden gewohnt ist - jeweils fünf Sterne erhielten.