Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, eine eigene Rennstrecke zu besitzen? So richtig Gas geben, ohne das die Polizei etwas dagegen tun kann und mit genug Auslaufzonen, dass ein Abflug weder andere Menschen gefährdet noch einen automatischen Totalschaden hervorruft.Eine Rennstrecke im eigenen Garten scheitert nicht nur am Platz und wahrscheinlich am Geld, sondern auch an den Nachbarn und Behördenauflagen. Hat man aber zufällig 25 Millionen Euro auf dem Konto herumliegen, dann könnte jetzt der Traum von der privaten Asphaltpiste wahr werden.Denn der 4,7 Kilometer lange Pannoniaring nahe Sarvar steht jetzt zum Verkauf . Die Strecke wurde in erster Linie für Motorradrennen konzipiert, kann aber natürlich auf mit vier Rädern genutzt werden. Sie besitzt außerdem die Zulassung für die Formel C, ICC, Super ICC und Superkart.Das 92,600 Quadratmeter große Grundstück inkludiert auch eine ein Kilometer lange Kartbahn, 35 Boxen, ein medizinisches Zentrum, ein Restaurant, ein Motel, einen Hubschrauberlandeplatz, eine Tankstelle und eine Zuschauertribüne. Zur Anzeige geht es hier