Gas-Kanone, Blutreserven: Trumps rollende Festung

Ihren Spitznamen "The Beast" (Das Biest) hat die Limousine redlich verdient: Der Cadillac des US-Präsidenten gehört zu den sichersten Autos der Welt. Donald Trump wird bei seiner Angelobung am 20. Jänner im neuesten Modell vorfahren. Es löst jenes Auto ab, mit dem Barack Obama seit 2009 chauffiert wird.Alle Details zum neuen Modell sind noch nicht bekannt, US-Medien berichten aber bereits erste Features. Dazu gehören Tränengas-Kanonen, eine eingebaute Schrotflinte und Blutkonserven, die zum Bluttyp des Präsidenten passen.Der elegante Look der Limousine kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass "The Beast" mehr mit einem Panzer, als einem Serienfahrzeug gemein hat.Die Türen sind so schwer, dass sie nur von außen geöffnet werden können. Und nur der Chauffeur kann sein Fenster herabkurbeln. Türen und Fenster sind kugelsicher und gepanzert. Sie halten chemischen Angriffen und sogar Bomben am Straßenrand stand.Das derzeitige "Beast" kostet bis zu 1.5 Millionen US-Dollar und wiegt etwa acht Tonnen, weshalb die Spitzengeschwindigkeit bei rund 100 Stundenkilometern liegt.