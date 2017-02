Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Eigentlich nichts Außergewöhnliches: Ein silbergrauer Smart, der auf der A1 Richtung Wallisellen fährt. Bis man ins Innere des Wagens blickt. Dort sitzt nämlich niemand.Der 21-jährige Adis, der das Fahrzeug am Sonntag gegen 17 Uhr im Gubristtunnel entdeckte, hat keine Erklärung für das "Geisterauto": "Ich fuhr mit Freunden Richtung Wallisellen, als wir auf der rechten Spur den Smart bemerkten. Als wir sahen, dass da scheinbar kein Fahrer drinsaß, fingen wir an zu filmen."Die Jungs haben Vermutungen angestellt, wie das nur möglich sei, "doch keiner von uns hatte eine wirklich schlaue Erklärung", erzählt Adis. Sicher sei nur: "Der Smart wurde nicht abgeschleppt. Er fuhr selbstständig und war nicht an einem anderen Fahrzeug befestigt."