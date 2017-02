500 PS Geländewagen aus OÖ Arnie kam mit elektrischer G-Klasse nach Kitz

Bei der 20. Auflage des Lady Day können 600 Frauen an einem kostenlosen Fahrtechniktraining in einem ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentrum teilnehmen, um ihr Fahrkönnen, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen in Sachen Autofahren zu vertiefen - aber auch unter Beweis zu stellen.Die Aktion findet von März bis Juni in sieben ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentren in ganz Österreich statt. Bei den Fahrsicherheitstrainings stehen einen Tag lang Alltags- und Ausnahmesituationen im Straßenverkehr am Programm.Die Teilnehmerinnen absolvieren das Training mit ihrem eigenen Pkw, wobei zwei Mercedes-Benz-Modelle als Testfahrzeuge zur Verfügung stehen. Die im Rahmen aller österreichweiten Trainings ermittelten 50 Tagessiegerinnen werden zum Finale eingeladen, das von 1. bis 3. September 2017 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Teesdorf (NÖ) über die Bühne geht. Die Gesamtsiegerin gewinnt eine Mercedes A-Klasse.Anmeldung und mehr Infos gibt es hier