Die Marke Alpine, heute Teil von Renault, hat sich durch Erfolge im Rennsport einen Kultstatus erarbeitet (2 Rallye-WM-Titel, ein Le-Mans-Gesamtsieg) und besonders der A310 (1971-1985) gehört zu den hoch begehrten Oldtimern. Einer von ihnen, ein Baujahr 1978 (nur 1.216 Stück gebaut), sorgt nun für ordentliche Verwirrung in Kärnten, berichtet die Kleine Zeitung.Ein Klagenfurter verkaufte sein Exemplar, das teilweise zerlegt war, im Sommer 2015. Ein Käufer legte mehrere Tausend Euro dafür hin, alles lief reibungslos. Doch dann holte er den Wagen nie ab. Der Verkäufer telefonierte mindestens 50 Mal mit den neuen Eigentümer deswegen, wurde aber immer wieder vertröstet.Nach einem Jahr schickte Anwalt Michael Hirm dem Käufer eine Aufforderung, den A310 abzuholen, sonst werde Wagen auf seine Kosten abgeschleppt und in eine Garage gestellt. "Weil der Mann auf das Schreiben nicht reagiert hat, ließen wir den Wagen abschleppen und eingaragieren“, erklärte Hirm in der Kleinen Zeitung.Die Kosten von 670 Euro zahlte der Käufer auch, holte das Auto aber immer noch nicht ab. "Ich habe dem Mann extra mitgeteilt, dass er [in der der Garage] pro Tag 15 Euro Miete zahlen muss", schildert Hirm. Nach einigen Wochen kam eine neue Rechnung zusammen, diesmal 678 Euro. Und auch wieder überwies der neue Besitzer den Betrag. Und wieder holte er den Alpine nicht ab.Nach einer weiteren Rechnung stoppte allerdings der Geldfluss - der Klagenfurter klagte. Doch der Käufer wehrte sich nicht dagegen und zahlte wieder einmal, diesmal 1.480 Euro. "Der Mann lebt, arbeitet und ist nicht besachwaltet. Wir verstehen nicht, warum er das Auto nicht holt", wundert sich Hirm. Denn die nächste Rechnung wird bald wieder fällig.