Der 1978 gebaute Wagen war in der Serie von 1984 bis 1985 im Einsatz und wurde auch von Hauptdarsteller Tom Selleck gelenkt. Der Ferrari befindet sich in sehr gutem Zustand und hat nur rund 60.000 Kilometer auf dem Tachostand.Im Heck sitzt ein 3-Liter-V8 Motor, der 240 PS leistet. Seit Ende der Serie hatte der Wagen zwei Besitzer, einer davon baute eine neue Abgasanlage ein, doch die alte ist beim Kaufpreis dabei.Und der hat es in sich: Normalerweise gehen 308 GTS für rund 100.000 Euro weg, doch aufgrund der einmaligen Geschichte des Fahrzeugs zahlte ein Fan umgerechnet 170.000 Euro bei der Bonham's-Versteigerung in Phoenix (US-Bundesstaat Arizona).