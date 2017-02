Wer viel Platz mit Fahrleistungen eines Sportwagens verknüpfe möchte, der kann zukünftig zum neuen Mercedes-AMG E 63 4Matic+ T-Modell und AMG E 63 S 4Matic+ T-Modell greifen.Wie schon in der Limousine schlummert auch beim Kombi ein 4,0 Liter V8-Biturbo unter der Haube, der im Falle des E 63 eine Leistung von 571 PS hat und im E 63 S sogar auf 612 PS kommt.Damit schafft der Familienkombi die Fahrleistungen, die man sonst nur von Sportautos kennt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird in 3,6 Sekunden bzw. 3,5 Sekunden beim E 63 S erledigt.Wer das AMG Drivers Package wählt, der kann sich auch auf eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h freuen, sonst ist bei 250 km/h das Ende erreicht.Die Schaltung erfolgt über as AMG Speedshift MCT 9-Gang-Getriebe, der schnelle Kombi verfügt zudem über einen Allradantrieb.Die Markteinführung des stärksten E-Klasse T-Modell aller Zeiten wird im Juni 2017 stattfinden.Stefan Gruber, autoguru.at