Bei einem Presseevent zur neuen Crossover-Strategie in den USA wurde der Vizepräsident von Mitsubishi North America, Don Swearingen, von einem Autoblog-Journalisten gefragt, wie es mit den Limousinen der japanischen Marke weitergehen wird. Er ließ dann die Bombe platzen: So gut wie gar nicht!Der Markt für Limousinen ist rückläufig, den Bedarf soll der Attrage abdecken. Der Lancer wird heuer noch eingestellt, damit man sich auf den wachsenden Markt der Crossover-SUVs konzentrieren kann.Die letzte Version des Lancers kam 2007 auf den Markt, der Lancer Evolution X 2009. Die Evo-Varianten haben sich in erster Linie dadurch einen Namen gemacht, dass sie neben zahlreichen Rallye-Siegen auch vier Weltmeisterschaften in Serie (1996-1999) eingefahren haben.