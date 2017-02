Auf Nachfrage von "Heute" verspricht Nissan jetzt, beanstandete Modelle von den eigenen Werkstätten überprüfen zu lassen, und gibt zu: "Bei einer geringen Anzahl von Fahrzeugen des Modells D40 Navara ist in Einzelfällen Rostbildung am Fahrzeugrahmen aufgetreten."Gleichzeitig erklärt man aber: "In Österreich ist Nissan kein Fall eines ordnungsgemäß genutzten Fahrzeuges bekannt, bei dem die Rostbildung bis zum vollständigen Rahmenbruch geführt hat.“Dem werden Besitzer wie Markus O. widersprechen: Sein Navara zerbrach sogar während der Fahrt, erzählt er. Doch das Wort "ordnungsgemäß" wird hier wohl der Knackpunkt sein.In Großbritannien etwa wurde bereits eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Interessen von mehreren Hundert Besitzern von Nissan Navaras zu vertreten. Auch dort hat Nissan zugesagt, Fahrzeuge zu überprüfen und die Probleme gegebenenfalls zu beheben.Lesen Sie auf Seite 2 das gesamte Statement von Nissan auf Anfrage von "Heute", inklusive Kontaktnummer.