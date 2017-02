Nissan Patrol Fanta Limon Schrottreifer Dakar-Sieger nach 30 Jahren restauriert

Betroffen sind offenbar in erster Linie Navaras der zweiten Generation (D40), die zwischen 2005 und 2008 in Barcelona (Spanien) hergestellt worden sind. In diesem Werk wird auch Mercedes seine neuen Pick-Ups (auf Basis des Navara) herstellen Außerdem sollen auch einige Modelle der siebensitzigen Version des Pathfinder R51s unter dem Problem leiden. Rost dürfte das Chassis, also das Fahrgestell, soweit schwächen, bis es auseinander bricht.Laut der britischen Anwaltsfirma Attwood Solicitors, die hunderte Navara-Eigentümer vertritt, sollen weltweit bis zu 193.500 Fahrzeuge davon betroffen sein. Nissan bestreitet diese hohe Zahl und verweist darauf, das man bereits seit einem Jahr von dem Problem wisse und Abhilfe biete.Der Konzern sagt, dass in Frage kommende Modelle bei Händlern gratis untersucht und etwaige Probleme trotz des Alters der Fahrzeuge als Gewährleistung behoben werden.Haben Sie auch einen Navara oder Pathfinder, der auseinander gebrochen ist? Schreiben Sie uns unter onlineredaktion@heute.at