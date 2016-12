Wegen neuer Parkscheine ÖAMTC erwägt Klage gegen Stadt Wien

Der Burgenländer hatte seinen Sohn alleine auf dem Parkplatz gelassen, weil er nur kurz eine Auskunft vom Automobilklub holen wollte. Zuvor hatte er dem keinen Philipp im Kindersitz noch eines seiner Lieblingsspielzeuge in die Hand gedrückt - den Autoschlüssel.Zwar wurde dem Papa gleich darauf klar, dass das vielleicht keine gute Idee ist, wenn er den Buben alleine mit dem Schlüssel im Auto lässt. Doch die paar Sekunden hatten ausgereicht, damit sich das Kleinkind einsperrt und den Schlüssel fallen lässt.Die ÖAMTC-Techniker waren aber nicht weit und konnten das Auto in kürzester Zeit öffnen. Dabei hatte Philipp gar nicht mitbekommen, was eigentlich das Problem war.