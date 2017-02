Lkw zerdrückt Polizeiauto Heftiges Video: Darum sollte man Sturmwarnungen beachten

Die Feuerwehr in Weilheim wurde alarmiert, weil ein PT Cruiser mit allen vier Rädern auf den Schienen einer Regionalbahn stand: "Wie er das geschafft hat, ist uns ein Rätsel", sagte ein Feuerwehr-Sprecher zur Münchner Abendzeitung.Vom Fahrer fehlte jede Spur: Er war rund einen Kilometer weit über die Gleise gefahren und dann an einer Weiche hängen geblieben. Während der Bergungsarbeiten tauchte er plötzlich wieder auf und erklärte den anwesenden Polizisten, was los war: Sein Auto sei ein Stier und deswegen müsse er die rote Warnbeleuchtung - vermutlich das Haltesignal für Züge - entfernen.Ein Alkoholtest verlief negativ, allerdings muss erst untersucht werden, ob der 52-Jährige unter Medikamenten oder Drogeneinfluss gestanden hat. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.