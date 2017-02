Die erste Generation des 3008 war mehr Van als SUV, bei der neuen Generation hat Peugeot die Richtung gewechselt und den 3008 mehr Richtung Van positioniert.Er muss zwar ohne Allradantrieb auskommen, besticht aber mit einem überaus dynamischen Design. Vor allem wenn man den 3008 in der GT-Line wählt, so wie wir in unserem Test.Mehr auf Effizienz getrimmt ist dabei der 1,6 Liter BlueHDi in Kombination mit der 6-Gang-Automatik. Der Listenpreis für diese Kombination liegt bei 36.650,- Euro, bietet aber schon eine sehr reichhaltige Ausstattung.Mit an Bord sind unter anderem schon Voll-LED-Scheinwerfer, das Safety Plus Paket, eine Einparkhilfe vorne und hinten, 18“ Alufelgen, ein 8“ Touchscreen inkl. Navi, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und vieles mehr.Der Innenraum des 3008 wirkt sehr futuristisch, erstmals kommt das Peugeot i-Cockpit der zweiten Generation zum Einsatz. Das neue Cockpit kann aber nicht nur mit seinem Design begeistern, es ist auch überaus funktionell und praktisch gestaltet.Man findet sich auf Anhieb recht und der hoch gestellte Tacho ist voll digital ausgeführt. Verbessert hat Peugeot auch die Ablagen, der 3008 ist der erste Peugeot seit langem, der mit vielen Ablagen begeistern kann.Das Platzangebot geht ebenfalls in Ordnung, wenngleich es in der zweiten Reihe enger zugeht, als man vermuten würde. Das Kofferraumvolumen ist mit 520 bis 1.482 Liter ebenfalls großzügig bemessen.