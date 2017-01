Während des Telefonierens am Steuer steigt das Unfallrisiko auf das Vier- bis Fünffache. (Foto: Fotolia)

Bis zu 72 € Strafe Handy am Steuer: Was erlaubt ist und was nicht

Bis zu 72 Euro WhatsApp und Facebook am Steuer kommen teuer

Die Bilder gelten seit Samstag als Beweis für das Verwenden von Handys ohne Freisprecheinrichtung (Telefonieren, Nachrichten schreiben und Internetsurfen), für Verstöße gegen die die Gurt- und Helmpflicht, mangelnde Kindersicherung (z.B. kein Kindersitz) oder dem Transport von mehr Personen als das Fahrzeug zugelassen ist."Die besten Regeln helfen nichts, wenn sie nicht auch kontrolliert werden. Wer mit dem Handy am Ohr in eine Radarfalle tappt, wird ab jetzt zusätzlich bestraft. Damit gehen wir gezielt gegen die häufigste Unfallursache Ablenkung am Steuer vor", sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried, der die Gesetzesänderung forcierte.Was sich für Autofahrer 2017 noch änder, lesen Sie hier