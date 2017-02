So cool sahen Promo-Fotos in den 1990ern aus. (Foto: Suzuki)

Das offizielle Diagram zum Rückruf (Foto: Suzuki)

Suzuki hat sich wohl einen Eintrag ins Buch der Rekorde verdient, denn das ist mit Sicherheit der kleinste Rückruf aller Zeiten. Die Japaner sind haben bemerkt, dass auf einem Motorblock der 0,6-Liter-Maschine, der als Ersatzteil verkauft worden war, der Identifikationsstempel fehlt bzw. nicht eingraviert wurde.Das bedeutet, dass der Wagen bei seiner technischen Überprüfung, also dem Pickerl, durchfallen könnte. Die Lösung ist keine nachträgliche Gravur oder ein offizieller Aufkleber, sondern ein Austausch des gesamten Motorblocks.Auf der offiziellen Suzuki-Seite zum Rückruf (auf japanisch) ist zu sehen, das exakt ein einziges Fahrzeug von diesem "Problem" betroffen ist. Wenn man bedenkt dass der kleine 690-Kilo-Roadster nur von 1991-1997 gebaut worden ist, dann kann man vor soviel Gewissenhaftigkeit nur den Hut ziehen - nicht so wie vor Nissan, wo wegen Rost am Fahrgestell auseinanderbrechende Navaras lange Zeit ignoriert worden sind. Erst ein "Heute"-Bericht änderte dies in Österreich Wenn Suzuki sich immer noch so liebevoll um seinen in die Jahre gekommenen Cappuccino kümmert, dann kann man nur hoffen, dass nach 20 Jahren endlich der von Fans lang erwartete Nachfolger kommt.