Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

1,3 km unter der Erde Volvo testet selbstfahrenden Lkw in engem Bergwerk

Test mit Taxis ohne Lenker Uber baut selbstfahrendes Auto mit Volvo

Teststrecke bei Graz Selbstfahrende Autos bald auf der A2 unterwegs

Konzern sagt, Fahrer ist schuld Popstar klagt Tesla: Auto schoss durch Garagenwand

Sekunden vorher Video: Tesla sagt Crash auf Autobahn voraus

Unternehmen, die selbstfahrende Fahrzeuge testen wollen, müssen dies anmelden und dürfen vorgeschriebene Strecken im öffentlichen Raum benutzen. Derzeit sind nur die Firmen Magna und AVL offiziell in der Steiermark unterwegs.Volvo führt Tests in Schweden und in den USA mit genau diesem Modell, dem XC90, durch. Doch dieser Wagen mit schwedischem Kennzeichen wurde beim Designer Outlet in Parndorf gesichtet.Solange der Fahrer die Hände am Steuer und die Kontrolle über das Fahrzeug hat, ist alles in Ordnung, bestätigt eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Wenn er aber sein Auto von alleine lenken lässt, dann bekäme er eine Anzeige.Mysteriös bleibt aber auf alle Fälle, wieso der Fahrer ein Testfahrzeug weit über Tausend Kilometer in Ausland bringt. Designer Outlets gibt es schließlich auch in Schweden.