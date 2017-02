Trotz Abgasskandal VW überholt Toyota als größter Autobauer der Welt

Deutschland macht ernst VW-Abgasskandal: Staatsanwalt ermittelt gegen Winterkorn

Konkret hatten 80.000 Besitzer von Dieselfahrzeugen geklagt, die einen von Audi entwickelten Drei-Liter-Motor haben. Der Mutterkonzern VW hat sich außergerichtlich mit den Klägern geeinigt, allerdings könnte es noch teurer werden: Denn falls die US-Behörden eine Nachbesserung ablehnen und VW zu einen Rückkauf der betroffenen Autos verpflichten, könnten die Wolfsburger dafür bis zu vier Milliarden Euro aufwenden müssen.Bosch hatte die Software zur Manipulation an VW geliefert, weist aber trotz einer Zahlung von 304 Millionen Euro jedes Fehlverhalten von sich. Angeblich soll das Bosch-Werk in Wien maßgeblich an der Programmierung der Software beteiligt gewesen sein Volkswagen hatte sich wegen der markeneigenen Motoren mit gefälschten Abgaswerten bereits zu Strafen, Entschädigungen und Rückkäufen in Höhe von etwa 13,3 Milliarden Euro verpflichtet - allerdings nur in den USA. In Europa schauen die Käufer weiter durch die Finger, VW behauptet mittlerweile sogar, gar nicht manipuliert zu habe n.