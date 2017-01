Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Manipulierte Software VW soll 4,3 Milliarden Dollar zahlen

Fiat 500X Vorwurf: Auch Fiat soll bei Abgastests betrügen

Die EPA (Environmental Protection Agency) hatte bereits im Zuge des VW-Skandals angekündigt, alle Dieselfahrzeuge auf dem US-Markt zu überprüfen. Seit Monaten wird Fiat-Chrysler die Zulassung für die 2017er-Modelle verweigert, jetzt dürfte der Grund dafür bekannt sein, berichtet Reuters.Laut der Behörde habe Fiat-Chrysler so wie Volkswagen eine Software eingesetzt, welche die Abgaswerte bei Tests unter die zulässigen Werte gedrückt haben soll. Der Konzern bestreitet die VorwürfeDie EPA erklärte, Fiat-Chrysler habe gegen den sogenannten "Clean Air Act", also ein Gesetz zur Luftreinheit, verstoßen, indem man eine "Motor-Managementsoftware" in den Modellen Jeep Grand Cherokee und Dodge Ram 1500 mit einem 3-Liter-Diesel-Motor aus den Jahren 2014 bis 2016 installiert habe.Volkswagen hatte sich diese Woche erst auf eine Strafzahlung von rund 4 Milliarden Euro in den USA wegen der Schummel-Software geeinigt. Zuvor hat man einem Maßnahmenpaket zu Auto-Rückkäufen und anderen Entschädigungen in Höhe von 13 Milliarden Euro zugestimmt.