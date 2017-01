Autokauf der Zukunft Probefahren per Virtual Reality

Wie die Behörde am Freitag verlautbarte, gebe es "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" dafür, dass Winterkorn früher "als von ihm öffentlich behauptet Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte".Es habe auch bereits Durchsuchungen in 28 Gebäuden gegeben; sichergestellte Daten, Aussagen von Zeugen und Beschuldigten hätten den Betrugsverdacht gegen Winterkorn erhärtet.Bisher hatte die Staatsanwaltschaft gegen den ihn nur wegen Marktmanipulation ermittelt, da er als Chef einer Aktiengesellschaft verpflichtet ist, die Finanzmärkte und damit die Anleger rechtzeitig über derartige Entwicklungen, die den Aktienkurs massiv beeinflussen können, zu informieren.Gleichzeitig wurden die Ermittlungen gegen weitere hochrangige VW-Mitarbeiter aufgenommen - die Zahl der Verdächtigen stieg von 21 auf 37 Personen an. Winterkorn selbst bestreitet die Vorwürfe.