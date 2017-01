Mit dem neuen V90 hat Volvo einen überaus attraktiv gestylten Oberklasse-Kombi im Programm, der sich wohltuend von der breiten Masse abhebt.Das Design ist eine perfekte Mischung aus Eleganz und Sportlichkeit, sehr markant sind dabei auch die LED-Scheinwerfer ausgefallen.Wir haben in unserem Test den V90 D5 AWD in „Inscription“-Ausstattung gewählt. Der Listenpreis liegt bei 66.920,- Euro, bietet aber schon viele Highlights.Mit an Bord sind unter anderem schon LED-Scheinwerfer, das IntelliSafe-Paket inkl. adaptivem Tempomat, Nappakomfortledersitze, 18“ Leichtmetallfelgen und vieles mehr.Zusätzlich hatten wir bei unserem Testauto noch das Business-Paket Premium Sound, das Licht-Paket, das Versatillity-Paket + Pro, das Winter-Paket, eine 4-Zonen-Klimaautomatik, ein Head-up-Display, eine Standheizung und noch einige weitere Goodies, die den Preis auf insgesamt 88.974,39 Euro treiben.So ausgestattet bleiben aber auch kaum Wünsche unerfüllt und der Innenraum zeigt sich überaus modern, aber auch luxuriös.Ein Highlight ist dabei das große Touchscreen in der Mittelkonsole, bei dem die Bedienung wie bei einem iPad funktioniert. So gut wie alle Funktionen lassen sich über das Touchscreen steuern, bis hin zum Umklappen der hinteren Kopfstützen.Auch die Verarbeitung zeigt sich auf Premium-Niveau und die Sitze sind selbst auf der Langstrecke noch ein Traum. Perfekter Seitenhalt und eine Verstellmöglichkeit, die für Menschen jeder Größe passt, sprechen für die Komfortledersitze im Volvo.Das Kofferraumvolumen kann sich ebenfalls sehen lassen, es stehen 560 bis 1.526 Liter zur Verfügung. Sehr praktische Details, wie etwa eine aufklappbare Ladungssicherung runden den positiven Eindruck ab.