Fan der Serie schlug zu Magnums Ferrari für 170.000 Euro versteigert

140.000 Euro in Flammen Sydney: Fahrer löscht seinen Ferrari, Helfer bestiehlt ihn

Eine Million Euro Schrott Restaurierter Ferrari brennt bei erster Fahrt ab

Öffentliche "Hinrichtung" Lamborghini wird von Taiwans Behörden komplett zerstört

Lenker verliert Kontrolle Rutschpartie: Lamborghini zerschellt an Leitplanke

Die Ermittler kamen der Werkstatt in Girona auf die Schliche, als sie im Touristenort Benidorm einen falschen Ferrari entdeckten, unter dem ein Toyota MR2 steckte. Bei der anschließenden Razzia in der illegalen Autoschmiede stießen die Polizisten dann vier Ferraris, die bereit zum Verkauf um je 41.000 Euro waren. Außerdem wurden zehn weitere Autos in verschiedenen "Produktionszuständen" beschlagnahmt.Die Betrüger modellierten Glasfaser-Karosserien auf weitaus weniger glamouröse Fahrzeuge wie Peugeots 406, Ford Cougars und Toyota MR2s. Daraus wurden verschiedene Ferrari- und Lamborghini-Modelle, versehen mit Details wie etwa die richtigen Logos.Dass in der Werkstatt auch eine Marihuana-Plantage mit 950 Pflanzen stand, wurde bei der Razzia fast zur Nebensache.