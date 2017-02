Der Kia Niro ist ausschließlich mit Hybridantrieb erhältlich, in Kürze soll zudem eine Version mit Plug-in-Hybrid kommen.Mit der Mischung aus SUV und Hybridantrieb bietet Kia ein Modell in einer sehr interessanten Nische an: SUV werden immer beliebter und auch Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Das Design ist dabei sehr gelungen und so sollte der Kia Niro auf jeden Fall seine Fans finden.Immerhin gibt es den Niro schon ab 26.390,- Euro, für unseren Test haben wir aber die Luxus-Version gewählt. Der Niro Platin kommt auf 35.590,- Euro, lässt aber auch so gut wie keine Wünsche unerfüllt.Mit an Bord sind unter anderem schon ein adaptiver Tempomat, ein autonomer Notbremsassistent, Vollledersitze mit Klimatisierung vorne und Sitzheizung hinten, 18“ Alufelgen, ein 8“ Touchscreen mit Navi, Lenkradheizung, ein JBL Soundsystem, ein Spurhalteassistent, eine Rückfahrkamera, eine Einparkhilfe vorne und hinten, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und noch vieles mehr.Der Innenraum wirkt dabei sehr modern und ist auch geräumig. Viele Ablagen erhöhen den praktischen Nutzwert und man fühlt sich auf Anhieb sehr wohl.Das Kofferraumvolumen ist mit einem Fassungsvermögen von 427 bis 1.425 Liter ebenfalls sehr großzügig bemessen.