THE DILLINGER ESCAPE PLAN Involved In Serious Bus Crash During European Farewell Tour https://t.co/UyRFeoAQXt pic.twitter.com/ZcLQlZenmY — Metal Injection (@metalinjection) 12. Februar 2017

Auf dem Weg nach Krakau passierte das Unglück. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt, ein Sprecher der Band bestätigte am Sonntag Berichte darüber.Wie die polnische Polizei mitteilte, wurden einige Band- und Crewmitglieder in ein Spital eingeliefert, zum Glück blieben ernsthafte Verletzungen jedoch aus."The Dillinger Escape Plan" gastieren am 16. Februar auch in der Wiener Szene. Das Konzert ist seit langem ausverkauft. Ob es stattfinden wird, steht noch nicht fest.