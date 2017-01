Neues Video Norah Jones besingt auf "Tragedy" den Blues

Musik-Bild des Tages 11. Jänner 2017: Nach jahrelangen Bauarbeiten, die Unmengen von Geld verschlungen haben, wurde am Mittwoch endlich die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen eröffnet. (Foto: AP)

Ace Tee, im echten Leben Tarin, wird momentan speziell von New Yorker Szene-Magazinen gehyped. Schuld daran ist ihr Song "Bist du down?". Der wurde Anfang Jänner auf Twitter mit einem Vergleich zur großen R&B-Band TLC verbreitet.So wurde man in den USA auf die 23-Jährige aufmerksam. "Bist du down?" hält momentan bei über 600.000 Klicks auf YouTube. Der Clip entstand in Eigenregie und wurde von TLCs "What About Your Friends" inspiriert.Dem Spiegel erzählte Ace Tee, dass sie dafür ein paar Freunde und Bekannte unter einer Eisenbahnbrücke im Hamburger Stadtteil Altona-Nord versammelt hat. Das bunte Video im Retro-Look traf anscheinend eine speziellen Nerv. Sogar die "Vogue" berichtete über "Bist du down?". "Mit ihrer Musik und ihrem Gewand ist die bezaubernde Ace Tee offiziell jemand, auf den man heuer schauen muss", war dort zu lesen.