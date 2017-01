Adele tritt bei den Grammys 2017 auf

Begehrter Musikpreis Metallica und John Legend treten bei den Grammys auf

Für Adele ist es bereits ihr vierter Auftritt bei den Grammys, zuvor hatte sie schon in den Jahren 2009, 2012 und 2016 auf der Veranstaltung gesungen.Außerdem hat die 28-Jährige große Chancen, selbst mit einem Preis in der Hand nach Hause gehen zu dürfen. Nominiert wurde Adele immerhin in fünf Kategorien: Album des Jahres ("25"), Song des Jahres ("Hello") und Bester Pop-Solo-Auftritt für ihre Single "Hello", die ebenfalls in der Kategorie "Record of the Year" nominiert ist. Ihr Album "25" selbst tritt in der Kategorie "Best-Pop-Vocal-Album" unter anderem gegen Justin Biebers "Purpose" an.Auch Metallica, John Legend, Carrie Underwood und Keith Urban haben sich als Performer für die ‘Grammys‘ 2017 bestätigt. Gastgeber der diesjährigen Grammys ist Late-Night-Show-Host James Corden.