40 Jahre Wiesen: Al Jarreau im Jahr 2013 im Burgenland (Foto: Helmut Riedl)

Fans wussten zwar, dass er aus gesundheitlichen Gründen seine Tour unterbrochen hatte, doch eigentlich hieß es, er sei auf dem Weg der Besserung. Erst vor wenigen Tagen war der Musiker ins Spital in LA eingeliefert worden. Wegen Erschöpfung, hieß es. Am Mittwoch war auf der Homepage des Künstlers noch zu lesen, dass es ihm besser ginge.Nach der Einlieferung sagte Jarreau den Rest seiner Tour ab und beendete seine Karriere. Dass er jetzt trotzdem so schnell starb, kommt für viele als Schock und Überraschung.Al Jarreau gelangen seine größten Hits in den 70ern und 80ern. Mit Hits wie Dave Brubecks "Take Five", dem Sounttrack zur Serie "Das Model und der Schnüffler" oder seinem Beitrag zu "Heal the World" wurde der Musiker aus Milwaukee weltberühmt.