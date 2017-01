Andrea Berg in der TV-Show "Das große Schlagerfest - Die überraschende Show der Besten mit Florian Silbereisen" in der Messe Arena Halle, April 2016.

Mit Krücken am Flughafen Schlager-Star Andrea Berg hat sich erneut verletzt!

Nach Feuer-Unfall Andrea Berg verweigert verletztem Fan Schmerzensgeld

Statement via Facebook Andrea Berg: Das sagt sie zum Feuer-Unfall

Andrea Berg zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. In den vergangenen zwölf Monaten musste die Sängerin neben tollen Chartplatzierungen und Doppelplatin für ihr Album "Seelenbeben" auch einige Rückschläge verkraften.Besonders ihr Unfall während eines Bühnenauftritts, bei dem eine Feuerfontäne einer großen Drachen-Figur die 50-Jährige an der Schulter und am Arm traf und ihr Kleid verbrannte, war ein furchtbares Erlebnis. Diese Tragödie veranlasst Berg nun dazu, einige Konsequenzen zu ziehen."2016 war ein Jahr, das mir ungeahnte Glücksfälle, aber auch einige Katastrophen brachte. Ich fasse beides als Zeichen des Schicksals auf. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr zu sehr mit dem Feuer spielen soll", sagte die Sängerin gegenüber der BILD. Dennoch will die Schlager-Queen weiterhin auf der Bühne stehen und ab dem 20. Januar mit ihrem neuen Programm auf Tour gehen.Allerdings wird sich in jedem Fall etwas ändern, wie die Sängerin selbst gesteht: "Ich werde weniger Risiko eingehen und nicht mehr so waghalsig sein, nicht nur auf der Bühne."