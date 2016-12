Bei Aufführung in Nordirland Autistische Schülerin sorgt mit "Hallelujah" für Gänsehaut

Meisterstück von Leonard Cohen Hallelujah - Zehn der besten Coverversionen

Standing Ovations Singender Priester sorgt bei Hochzeit für Gänsehaut

Musik-Bild des Tages 28. Dezember 2016: Genau vor einem Jahr starb Ian Fraser "Lemmy" Kilmister, der legendäre Sänger und Bassist von Motörhead. (Foto: Reuters)

Moderator Markus Lanz erinnerte in der Sendung gemeinsam mit prominenten Gästen an all die Persönlichkeiten, die im Jahr 2016 gestorben waren. Ausgerechnet beim musikalischen Höhepunkt patzte der 44-jährige Sasha.Er hatte einen peinlichen Texthänger und lachte verlegen ins Mikrofon. Andreas Gabalier spielte freundlicherweise den Souffleur und half Sasha so wieder ins Lied. Doch dann patzte Sasha erneut. Anstatt der vierten Strophe stimmte er noch einmal die erste an.