Sie zeigt alles Sarah Joelle zieht sich für das Penthouse aus

Beatrice Egli (Foto: imago-stock)

Seit ihrem Sieg in der zehnten Staffel von "" geht es für die sympathische Sängerin steil bergauf. "Federleicht" ist nun der zwischenzeitliche Höhepunkt.Das Video zu dem Song, dessen Text aus der Feder von Rapper Sido (!) stammt, wurde in Dubai gedreht. Neben Szenen vor der monumentalen Skyline des Golfemirates sieht man die 28-Jährige auch in einigen Nacktaufnahmen. Nur mit glitzerndem Bodypainting bekleidet räkelt sie sich auf einem Bett inmitten der arabischen Wüste.