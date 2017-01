Benedict Cumberbatch: Im Musikvideo von "Elbow"

"I Don't Wanna Live Forever" So heiß ist das Video von Taylor Swift und Zayn Malik

Allerdings dürfen sich Fans nur über einen Fünf-Sekunden-Auftritt von Cumberbatch freuen, denn in dem Clip werden mehrere Gesichter zusammen geschnitten und schnell hintereinander gezeigt. Der Schauspieler taucht ab Minute 1:33 auf und bewegt seine Lippen zu den wiederkehrenden Zeilen "Fall in love with me". Regie führte Kevin Godley, der auch schon das Musikvideo zu dem Song "Cry" von "Godley And Creme" drehte.Der berühmte Video-Gast wird trotzdem Aufmerksamkeit auf das neue Album lenken - und das ist bestimmt auch das Ziel der britischen Rockband.