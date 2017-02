Beyoncé Knowles wird verklagt

Platz 9 - Komm schon, Beyonce! Ist das dein Ernst? 2016 mit dem neuen Album "Lemonade" der heißeste Superstar auf diesem Planeten und dann dieses Kleid? Man weiß gar nicht wo man hier zuerst anfangen soll. Einfach, dass alles "too much" ist. Da helfen 450 Millionen Dollar Privatvermögen auch nicht mehr weiter (Foto: imago stock&people (imago stock&people))

Die Nachlassverwalter von Mya haben die Künstlerin auf umgerechnet 19 Millionen Euro verklagt, weil sie das Material unerlaubterweise für ihr Video verwendet haben soll. Der Rapper Messy Mya wurde im Jahr 2010 auf tragische Weise in New Orleans ermordet. Der "Formation"-Clip beginnt mit Myas Worten "Was ist nach New Orleans passiert?" und "B*tch, ich bin zurück. Auf Anfrage der Mehrheit."Wie "TMZ" berichtet, könnten Beyoncé genau diese verwendeten Worte nun teuer zu stehen kommen. Nicht nur habe sie keine Erlaubnis gehabt, die Aufnahmen zu verwenden, sondern die Musikerin habe auch noch alle Versuche ignoriert, vernünftig über das Thema zu reden. Nun sollen die Nachlassverwalter "mehr als 19 Millionen Euro für die Lizenzgebühr und andere entstandene Schäden" fordern.Dabei könnte es sonst gerade nicht besser für die Sängerin laufen. In der letzten Woche gab sie voller Freude bekannt, mit Zwillingen schwanger zu sein. Auf ihrer Webseite postete sie stolz eine Reihe an Bildern, die sie mit Babybauch zeigen.