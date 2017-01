Neuer Song Bilderbuch singen relaxt von der "Sweetlove"

Die langsam-funkige Nummer "Bungalow" kommt extrem gechillt aus den Boxen. Im Video sieht man Sänger Maurice Ernst mit einer Katze herumspielen oder sich mit nacktem Oberkörper an einer Poledance-Stange reiben.Für den 17. Februar kündigte die Band, die in Deutschland extrem populär ist, das neue Album "Magic Life" an. Mit dem Nachfolger von "Schick Schock" will man an den bisherigen Erfolg anknüpfen.Neben "Bungalow" wurden bereits "Sweetlove", " I <3 Stress" und "Erzähl deinen Mädels ich bin wieder in der Stadt" veröffentlicht.Mit dem neuen Album geht man im Mai auch auf eine kleine Österreich-Tour.