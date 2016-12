Von Bowie bis Michael Diese Musiker sind im Jahr 2016 gestorben

Musik-Bild des Tages 28. Dezember 2016: Genau vor einem Jahr starb Ian Fraser "Lemmy" Kilmister, der legendäre Sänger und Bassist von Motörhead. (Foto: Reuters)

Vor den Augen des scheidenden US-Präsidentsund seiner First Lady Michelle standen neben Bob Seger auch die Kings of Leon, Juanes, Vince Gill und Gitarrengott Steve Vai auf der Bühne, um der legendären Rockband ihre Ehre zu erweisen.Die Veranstaltung fand bereits am 4. Dezember statt, wurde allerdings erst jetzt im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt.Bob Seger hat den Song "Heartache Tonight" gemeinsam mit Eagles-Gründungsmitglied Glenn Frey geschrieben. Frey war am 18. Jänner 2016 an den Folgen einer Dickdarmentzündung sowie einer Lungenentzündung gestorben.