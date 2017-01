People's Choice Awards 2017 Hot Mama: J.Lo mit Traumkurven am roten Teppich

Drei Preise für Ellen DeGeneres "People's Choice Awards": Die Gewinner im Bereich TV

Road to the Oscars Die People's Choice Awards Sieger im Bereich Kino

Justin Timberlake holt sich den Preis für den beliebtesten männlichen Künstler. Auch für den Song "Can't Stop The Feeling" wurde er mit einem Award ausgezeichnet.Beliebteste weibliche Künstlerin wurde Britney Spears. Im direkten Duell mit Justin Timberlake um die Kristalltrophäe in der Kategorie Beliebtester Pop-Künstler setzte sich die 35-jährige Sängerin durch.Countrystar Blake Shelton holte ebenfalls zwei Awards. Einen in der Kategorie Beliebtester männlicher Country-Künstler, den zweiten für sein Album "If I'm Honest".Auch unter den Gewinnern waren Rihanna und die Band Fifth Harmony.