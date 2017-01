Erste Single vom neuen Album Broilers schreiben ihr "Bitteres Manifest"

Finstere Gestalten in Uniformen, die an jene der SS erinnern, marschieren durch dunkle Gassen, terrorisieren die Leute und werfen Bücher, Noten und Musikinstrumente in ein Feuer. In düsterer Manier zeichnen die Broilers das Bild einer Zukunft, in der die Kunst so wie schon im Dritten Reich oder anderen totalitären Systemen nicht frei ist, sondern einer strengen Zensur und Kontrolle unterliegt."Schlechte Menschen haben keine Musik, schlechte Zeiten brauchen keinen Beat", singt Sänger Sammy Amara in dem Lied. Auf Facebook sorgte die eindeutige Message für gemischte Reaktionen bei den Fans. Einige regen sich darüber auf, dass die Broilers in der Nummer politisch Stellung beziehen. Andere weisen darauf hin, dass das für eine Punkrock-Band ein gutes Recht sei."Keine Hymnen heute" findet sich auf der am 3. Februar erscheinenden neuen Platte "(sic!)" wieder. Mit dem Album im Gepäck kommen die vier Jungs und eine Dame am 31. März ins Wiener Gasometer.