58. Grammy Awards Ton-Panne vermiest Adeles großartigen Auftritt

Alle Nominierungen Grammy Awards 2017: Battle zwischen Adele und Beyoncé

Obwohl er bereits vier Mal einen 'Grammy' mit nach Hause nehmen durfte, konnte der 31-jährige R&B-Superstar in diesem Jahr nicht nominiert wurde, da sein Album, das ebenfalls '24K Magic' heißt, erst am 18. November 2016 in den Läden stand und die Deadline vom 30. September damit verpasste.Adele, die mit ihrem Partner Simon Konecki den vierjährigen Sohn Angelo hat, hofft, dass ihr diesjähriger Auftritt 2017 besser klappt, als der im letzten Jahr. Während ihrer Performance zu "All I Ask" hatte sie mit technischen Problemen zu kämpfen.