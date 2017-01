"All I Want For Christmas" "Carpool Karaoke"-Stars singen Weihnachtslied

Die wohl größte Änderung ist die, dass Corden nun nicht mehr mit den Stars im Auto sitzen wird. Für die insgesamt 16-teilige, je eine halbe Stunde dauernde Serie, die wöchentlich auf Apple Music gestreamt werden soll, wird Corden nur mehr als Produzent fungieren.Es soll auch nicht mehr so viel gesungen werden wie bisher. Die Interviews mit den Stars sollen im Vordergrund stehen. Statt Corden werden jetzt jeweils wechselnde Stars hinter Steuer Platz nehmen.In einem Interview mit "Variety" hat Corden einige Details verraten: "Wir sind wirklich begeistert von den Paarungen, die wir da zusammen bringen". John Legend wird gemeinsam mit Alica Keys umherfahren. Die Mitglieder von Metallica werden vom Komiker Billy Eichner durch die Gegend kutschiert.Ob die Sendung ohne den Charme des bisherigen Gastgebers auch so erfolgreich sein wird, steht in den Sternen. Doch Fans brauchen keine Angst zu haben. James Corden hat sich das Recht bewahrt, auch in seiner Sendung "The Late Late Show" auch weiterhin ab und zu zu einer Fahrt "Carpool Karaoke" einzuladen.