Der im Jahr 1938 im US-Bundesstaat Mississippi geborene Musiker zählt mit insgesamt 29 Nummer eins Hits zu den erfolgreichsten afro-amerikanischen Country-Sängern. 1968 war er der erste dunkelhäutige Musiker, der in der berühmte Radiosendung Grand Ole Opry auftreten durfte.Seit dem Jahr 2000 ist Pride, der bereits drei Grammys gewinnen konnte, auch Mitglied in der berühmten Country Music Hall of Fame.Die Grammys werden am 12. Februar zum 59. Mal im Staples Center von Los Angeles verliehen.