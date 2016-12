Chris Martin nach den Aufnahmen der Band Aid 30 Charity Single in London, 2014.

"Ich würde unheimlich gerne mit Chris Martin zusammenarbeiten, weil ich ein riesiger "Coldplay"-Fan bin. Ihre Songschreib-Arbeit ist so unglaublich. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht darauf angesprochen, weil ich mir vorstellen könnte, dass er nicht mit mir zusammen arbeiten wollen würde. Deshalb habe ich es auch gar nicht erst versucht".Der 24-jährige Produzent hatte zuvor bereits mit Musik-Größen wie Craig David John Newmanund Nile Rodgers zusammengearbeitet aber gibt zu: "Es ist wirklich schwer, weil jeder seinen eigenen Zeitplan hat und wenn einer von ihnen dabei ist, sein Album zu veröffentlichen, dann musst du die Pläne aufeinander abstimmen. Also ist es wirklich schwer jemanden für eine Zusammenarbeit zu finden, bei dem zeitlich auch alles stimmt. Ich habe schon eine Menge Songs gehabt, die dann von Interpreten eingesungen wurden. Und ich fand sie wirklich gut, aber dann passte es nicht, weil sie ihre eigenen Songs zur gleichen Zeit veröffentlichen mussten."Obwohl der Brite bereits mit vielen verschiedenen Musikern zusammengearbeitet hat, stellt er im Interview mit "BANG Showbiz" klar, dass es im Studio noch nie zu einem Streit zwischen Künstlern kam: "Ich bin da ziemlich entspannt. Jeder mag eine andere Art von Musik und Arbeitsschritten. Jeder macht es auf seine Art. Man muss einfach Kompromisse eingehen, mit denen jeder glücklich ist. Du musst also flexibel sein. Bisher ist jeder ziemlich entspannt gewesen".