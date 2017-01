Aneta Sablik bei der Verleihung des InTouch Award 2016 in der Nachtresidenz. (Foto: viennareport.at)

Am 13. Mai kämpfen wieder internationale Musiker in der ukrainischen Hauptstadt Kiew um den Sieg beim "Eurovision Song Contest". Auch Aneta Sablik hofft, ihr Heimatland Polen mit ihrem neuen Song "Ulalala" vertreten zu können."Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch meine neue Single ,Ulalala‘ ab sofort vorstellen zu können. Ich hoffe, es wird euch gefallen", wandte sich die Sängerin auf Polnisch und auf Deutsch an ihre Fans. Den Song entwickelte die Musikerin gemeinsam mit ihrem Partner, dem sie erst vor kurzem das Ja-Wort gegeben hat."Es ist das erste gemeinsame Werk nach unserer Hochzeit mit meinem frisch angetrauten Ehemann DJ Kevin David und Mike White! Ich starte mit diesem Song bei der polnischen Vorentscheidung für die Eurovision 2017!!!", ließ Aneta ihre Fans wissen.