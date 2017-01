Von Bowie bis Michael Diese Musiker sind im Jahr 2016 gestorben

David Bowie ist tot (Foto: Imago)

Neben dem Song "Lazarus", der sich schon auf Bowies letztem Album "Blackstar" befindet, sind auf der EP das bittersüß, Melancholische "No Plan", die düster-jazzige Rocknummer "Killing A Little Time" sowie der stimmungsvolle Acidrock-Track "When I Met You" zu hören.Die vier Nummern, die auf Spotify veröffentlicht worden sind, wurden von Bowie gemeinsam mit den Tracks zu "Blackstar" aufgenommen und sollen das letzte musikalische Vermächtnis des Sängers sein. No Plan – EP Bowie war am 10. Jänner 2017 völlig unerwartet gestorben. Zwei Tage zuvor hatte er an seinem damals 69. Geburtstag sein letztes Album "Blackstar" veröffentlicht.