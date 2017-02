Deutschland schickt "Levina" zum Song Contest

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Insgesamt fünf Kandidaten traten zum Vorentscheid bei "Unser Song für Kiew" (ARD) an, die Entscheidung fiel schlussendlich auf die 25-jährige Sängerin "Levina", die mit ihrer Version von Adeles "When We Were Young" Jury und Publikum überzeugen konnte."Es war für mich eindeutig, wirklich eindeutig, das beste von den bisherigen Fünf", sagte Juror Tim Bendzko nach ihrem Auftritt.Die junge Musikerin wird ihr Glück beim Eurovision Song Contest mit dem Song "Perfect Life" versuchen. Die Nummer stammt aus der Feder der amerikanischen Songwriter Lindy Robbins, Dave Bassett und Lindsey Ray.