Auf Du und Du mit den Stars Barack Obama: Der beliebteste Präsident der Promis

Als Bewerber gesucht Spotify bietet Präsident Barack Obama einen Job an

White House auf Spotify US-Präsident Obama präsentiert seine Sommer-Hits

Seine Popularität ist auch am Tag seines Scheidens ungebrochen. Während sich Nachfolger Donald Trump bei seiner Angelobung mit Musikern aus der zweiten und dritten Reihe begnügen musste, spielten nicht weit entfernt ebenfalls in Washington Stars wie Madonna, Katy Perry, Cher und Scarlett Johansson bei Protestveranstaltungen auf.In seinen acht Jahren als US-Präsident hat Obama so gut wie mit jedem Weltstar gemeinsam auf der Bühne gestanden, gescherzt und über Musik geplaudert. Mit absoluten Legenden wieoderpflegte er einen freundschaftlichen Umgangston.Er selber hat immer wieder über den Streamingdienst Spotify Einblick in seinen privaten Musikgeschmack geboten.